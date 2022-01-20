Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Fragman…

Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha başlamadan oldukça dikkat çeken yayınlanan fragmanı ile heyecanın dozunu daha da arttıran Baba dizisinin başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer yer alıyor. Dizi severler tarafından Baba ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte ayrıntılar...
BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Show TV'de başlayacak olan Baba dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam
Özge Yağız - Büşra Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika