Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Fragman…

Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha başlamadan oldukça dikkat çeken yayınlanan fragmanı ile heyecanın dozunu daha da arttıran Baba dizisinin başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer yer alıyor. Dizi severler tarafından Baba ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte ayrıntılar...