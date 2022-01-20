Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 20.01.2022 14:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2022 14:35
    ABONE OL

    Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Fragman…

    Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Televizyonda yayınlanan dizileri yakından takip eden izleyiciler yeni başlayacak olanlar hakkında da araştırmalarını arttırıyor. Yayınlanan fragmanı ile heyecanı daha da arttıran, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile oldukça dikkat çeken Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İlk bölümü itibariyle kaçırmadan izlemek isteyenlerin merak ettiği fragman da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Baba dizisi oyuncuları kimler?

    Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha başlamadan oldukça dikkat çeken yayınlanan fragmanı ile heyecanın dozunu daha da arttıran Baba dizisinin başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer yer alıyor. Dizi severler tarafından Baba ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte ayrıntılar...

    BABA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Show TV'de başlayacak olan Baba dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.


    BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

    Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

    Beril Pozam

    Özge Yağız - Büşra Saruhanlı

    Hakan Kurtaş - İlhan

    Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

    Bihter Dinçel - Münevver Saruhanlı

    Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

    Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika
        İBB’nin durdurduğu metro hattı haziranda hazır
        Haberler Televizyon Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizi konusu nedir? Baba dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Fragman…
            SON DAKİKA