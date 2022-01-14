Survivor 2022 kadrosunda kimler yer alıyor? Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Fragman...

Survivor 2022 kadrosunda kimler yer alıyor? Survivor 2022 All Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in fenomen yarışması her sezonuyla ilgiyle izleniyor, yarın başlayacak olan Survivor 2022 kadrosu oldukça iddialı ve gösterecekleri mücadele izleyiciler tarafından yakından takip edilecek. İşte yarışma hakkında tüm bilgiler...
2022 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz