Masterchef finalistleri kimler? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak? TV8 Masterchef Türkiye final öldülü ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in her sezon heyecanla izlediği Masterchef Türkiye'nin sonuna gelindi ve kalan iki finalistten biri şampiyonluğu üstlenecek, peki bu isim kim olacak?
MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'de final oyunları bu hafta Perşembe ve Cuma akşamı oynanacak. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında belli olacak. Şampiyonun kazanacağı ödül ise henüz belli olmadı.
MASTERCHEF EREN KİMDİR?
1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada'dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.
19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.
Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, MasterChef'te birinci olmak için son olarak finalde mücadele edecek.