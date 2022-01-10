Kalp Yarası izleyicilerine kötü haber yeni bölüm yayınlanmayacak! Oyuncu Gökhan Alkan'ın başına gelenlerden sonra...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı Kalp Yarası dizisi Pazartesi günleri yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Ancak 10 Ocak Pazartesi ATV yayın akışında dizinin yer almaması izleyicileri araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki Kalp Yarası bu akşam yok mu? 10 Ocak Pazartesi Kalp Yarası neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?