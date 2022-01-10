Kalp Yarası izleyicilerine kötü haber yeni bölüm yayınlanmayacak! Oyuncu Gökhan Alkan'ın başına gelenlerden sonra...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı Kalp Yarası dizisi Pazartesi günleri yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Ancak 10 Ocak Pazartesi ATV yayın akışında dizinin yer almaması izleyicileri araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki Kalp Yarası bu akşam yok mu? 10 Ocak Pazartesi Kalp Yarası neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
KALP YARASI BU AKŞAM YOK MU?
Kalp Yarası dizisi bu akşam yayınlanmayacak.
10 Ocak Pazartesi ATV yayın akışı ise şöyle;
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Diriliş
23:05 Yabancı Sinema Doğu Ekspresinde Cinayet
01:15 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
10 OCAK PAZARTESİ KALP YARASI NEDEN YOK?
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası başrol oyuncusu Gökhan Alkan'ın koronavirüse yakalanması nedeni ile ileriki haftaya ertelendi. Çekimleri aksayan dizi bu hafta ekranlara gelemeyecek.
26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.