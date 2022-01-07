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    • 07.01.2022 15:36
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    • 07.01.2022 15:36
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    7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziklerin sahibi olan isim…

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Altın bileziklerin sahibi olan isim kim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu hafta Nursel Engin'in sunuculuğu ile ekrana gelen sevilen yarışmada hem eğlenceli hem rekabet dolu hem de gergin anlar yaşandı. Gelinim Mutfakta haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken en yüksek puanı alan altın bilezikleri kaptı. İşte bugün yaşanan gelişmeler...

    takvim.com.tr
    7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D'nin fenomen yarışması yine heyecan dolu bir haftanın finali bölümü ile ekranlara geldi. Hafta içi her gün gündüz kuşağında farklı ünlü isimlerin sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada rekabet yine üst düzeydeydi. Gün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi beş altın bileziği kaptı. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise yarışmadan elenerek hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Altın bileziklerin sahibi olan isim kim?

    7 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Günün birincisi olup çeyrek altını kapan isim Damla oldu. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği kapan yarışmacı 79 puan ile Yeşim ve Damla oldu, ikişer adet olarak bilezikleri paylaştı.

    Haftanın en düşük puanı alıp elenen isim ise 52 puan ile Yeliz oldu.

    Damla

    Miyase

    Yeşim

    Yeliz

    GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

    8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ENGİN KİMDİR?

    Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır.

    İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        2008 senesinde Acun Ilıcalı tarafından sunulan 'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Nursel Ergin, 2016 yılından beri Murat Akyer ile evlidir.
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        Haberler Televizyon 7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziklerin sahibi olan isim…
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