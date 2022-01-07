7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziklerin sahibi olan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D'nin fenomen yarışması yine heyecan dolu bir haftanın finali bölümü ile ekranlara geldi. Hafta içi her gün gündüz kuşağında farklı ünlü isimlerin sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada rekabet yine üst düzeydeydi. Gün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi beş altın bileziği kaptı. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise yarışmadan elenerek hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Altın bileziklerin sahibi olan isim kim?
7 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Günün birincisi olup çeyrek altını kapan isim Damla oldu. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği kapan yarışmacı 79 puan ile Yeşim ve Damla oldu, ikişer adet olarak bilezikleri paylaştı.
Haftanın en düşük puanı alıp elenen isim ise 52 puan ile Yeliz oldu.
Damla
Miyase
Yeşim
Yeliz
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?
8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ENGİN KİMDİR?
Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır.
İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.