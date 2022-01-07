7 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziklerin sahibi olan isim…

7 OCAK CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Günün birincisi olup çeyrek altını kapan isim Damla oldu. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği kapan yarışmacı 79 puan ile Yeşim ve Damla oldu, ikişer adet olarak bilezikleri paylaştı.

Haftanın en düşük puanı alıp elenen isim ise 52 puan ile Yeliz oldu.

Damla

Miyase

Yeşim

Yeliz