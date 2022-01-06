Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak Camdaki Kız bu akşam yok mu?

Her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanmaması üzerine izleyiciler araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında en çok 6 Ocak Camdaki Kız bu akşam yok mu? Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arandı. Sevilen dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. 6 Ocak Kanal D yayın akışında Camdaki Kız dizisi yer almıyor. Peki ama neden? İşte yanıtı...
CAMDAKI KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü 6 Ocak 2022 Perşembe günü yerine, 13 Ocak günü yayınlanacak. Sebebi ise yılbaşı. Yılbaşı dolayısıyla bu haftaki tüm diziler haftaya ertelendi.
Camdaki Kız dizisi de ertelenen diziler arasında yer alıyor. İşte 6 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı;
KANAL D 6 OCAK 2022 YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Strange
22:15 Pasifik Savaşı: İsyan
00:30 Doktor Strange
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Koroğlu Konağı'nda Sırlar Ortaya Çıkıyor…
Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper'in Nalan'dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez.