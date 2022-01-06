Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu, yayından mı kaldırıldı? 6 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. 119. bölüm geçtiğimiz hafta izleyicisiyle buluşmuştu. 120. bölümün ise yayınlanmayacağı duyuruldu. Milyonlarca izleyi Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu? 6 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte cevapları...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BUGÜN YOK MU?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 120. bölümü haftaya yani 13 Ocak Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.
6 OCAK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?
Yılbaşı dolasıyla tüm dizilere bir hafta ara verildi. Bu hafta yayınlanmayan dizilerin yeni bölümleri haftaya aynı gün aynı saatte yayınlanacak. İşte ATV 6 Ocak Perşembe yayın akışı;
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çin Seddi
22:20 El Royal'de Zor Zamanlar
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar.
Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.