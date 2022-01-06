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    • Televizyon
    • 06.01.2022 15:35
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    • 06.01.2022 15:35
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    Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu, yayından mı kaldırıldı? 6 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüyle ilgili izleyicileri üzen haber geldi. Her hafta Perşembe günü yayınlanan fenomen dizi ile ilgili yaşanan yeni gelişme şoke etti. Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yayından kaldırıldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu? 6 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı ve Bir Zamanlar Çukurova hakkında son dakika gelişmeler...

    Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu?

    TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. 119. bölüm geçtiğimiz hafta izleyicisiyle buluşmuştu. 120. bölümün ise yayınlanmayacağı duyuruldu. Milyonlarca izleyi Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu? 6 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte cevapları...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BUGÜN YOK MU?

    Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 120. bölümü haftaya yani 13 Ocak Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.

    6 OCAK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

    Yılbaşı dolasıyla tüm dizilere bir hafta ara verildi. Bu hafta yayınlanmayan dizilerin yeni bölümleri haftaya aynı gün aynı saatte yayınlanacak. İşte ATV 6 Ocak Perşembe yayın akışı;

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Çin Seddi
    22:20 El Royal'de Zor Zamanlar

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar.

    Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

        Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

        Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.
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        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu, yayından mı kaldırıldı? 6 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman?
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