6 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu, yayından mı kaldırıldı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüyle ilgili izleyicileri üzen haber geldi. Her hafta Perşembe günü yayınlanan fenomen dizi ile ilgili yaşanan yeni gelişme şoke etti. Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yayından kaldırıldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova bugün yok mu? 6 Ocak Perşembe Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı ve Bir Zamanlar Çukurova hakkında son dakika gelişmeler...