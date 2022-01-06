Her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin bu akşam yayınlanmaması üzerine izleyiciler araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında en çok 6 Ocak Camdaki Kız bu akşam yok mu? Bu hafta Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arandı. Sevilen dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. 6 Ocak Kanal D yayın akışında Camdaki Kız dizisi yer almıyor. Peki ama neden? İşte yanıtı...