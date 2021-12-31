Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Cuma yılbaşı TV yayın akışı! ATV, Show, Kanal D, TV8 bugünün yayın akışı…

Yılbaşında televizyonda neler var? 31 Aralık Cuma yılbaşı TV yayın akışı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV, Show, Kanal D, TV8, TRT 1, Star TV gibi kanallarda bugünün yayın akışı oldukça merak ediliyor. Tüm kanalların yayın akışları yılbaşını evde geçirecek olanlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Yeni yılı televizyondaki programları izleyerek karşılamak isteyenler haberimizden bu akşamın yayınlanacak olan seçeneklerini inceleyebilirler.
YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NELER VAR? İŞTE 31 ARALIK YILBAŞI TV YAYIN AKIŞI!
ATV
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri