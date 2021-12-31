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    • Televizyon
    • 31.12.2021 11:30
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    • 31.12.2021 11:30
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    Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? 31 Aralık Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? İşte TV8 yayın akışı...

    TV8 ekranlarında her hafta cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda ile ilgili son dakika gelişmesi gündemde yer alıyor. Dizinin takipçileri 31 Aralık 2021 cuma TV8 yayın akışında Kırmızı Oda'yı görmeyince araştırmalara koyuldu. Peki Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? 31 Aralık Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? İşte TV8 yayın akışı...

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok?

    Başrollerinde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her hafta saatler 20:00'ı gösterdiğinde TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. 57. bölüm için yeni bir gelişme yaşandı. İzleyicilere kötü haber geldi. Peki Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? 31 Aralık Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? İşte yoğun olarak araştırılan soruların cevapları ve TV8 yayın akışı...

    KIRMIZI ODA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    31 Aralık TV8 yayın akışında Kırmızı Oda yer almıyor. Bu akşam ekranlarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yer alacak.

    KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANMAYACAK MI?

    Kırmızı Oda 57. yeni bölümüyle 7 Ocak 2022 tarihinde TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    31 ARALIK TV 8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Masterchef Türkiye

    13:00 Kırmızı Oda

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

        TV8 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA KİMLER KONUK OLACAK?

        TV8 ekranlarının yarışma programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'nin 31 Aralık Cuma yılbaşı özel bölümünde spor camiasından sinemaya kadar pek çok ünlü isim yer alacak.
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        Haberler Televizyon Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? 31 Aralık Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? İşte TV8 yayın akışı...
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