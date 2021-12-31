Bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü var mı, yok mu? 31 Aralık Arka Sokaklar neden yok? İşte Kanal D yayın akışı...

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, Oya Akar'ın yer aldığı Arka Sokaklar dizisi her hafta Cuma günü ekranlara geliyor. Ancak 31 Aralık günü Kanal D ekranlarında dizinin yeni bölümünü göremeyenler şaştı kaldı. Peki Bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü var mı, yok mu? 31 Aralık Arka Sokaklar neden yok?
BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?
31 Aralık 2021 Cuma günü Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
31 ARALIK CUMA ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?
Arka Sokalar 610. bölümü 7 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanacak. Yılbaşı nedeniyle bu akşam Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programı yayınlanacak.