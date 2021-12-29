O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8 akşam kuşağında yer alan fenomen yarışma O Ses Türkiye ilgiyle izleniyor ve her yıl birbirinden ünlü isimler katılarak şarkılar seslendirirken izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor. Yeni yıla az bir zaman kala O Ses Türkiye konukları merak edildi. İşte o isimler...
O SES TÜRKİYE 2022 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?
Programa katılacağı konuşulan isimler arasında yer alanlar:
Mesut Özil
Çağlar Ertuğrul- Deniz Baysal
Fahriye Evcen -Barış Arduç
Müge Anlı
Melis Sezen
İlhan Şen
Eda Ece
Murat Yıldırım
Merve Dizdar