O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak?

MÜGE ANLI O SES TÜRKİYE'YE KATILACAK MI?

TV8'in sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılacağı iddia edilen Müge Anlı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Müge Anlı 'nın kendisine ulaştığını ifade eden Bilal Özcan, ünlü sunucunun kendisine attığı mesajı okudu: 'Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O Ses Türkiye ile ilgili şunları söyledi: "Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler."