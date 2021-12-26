Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak, final sezonu mu olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen dizinin yeni sezonu için heyecan dorukta ve final sezonu olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki Peaky Blinders yeni sezonuyla ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
PEAKY BLİNDERS 6.SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Netflix Peaky Blinders dizisinin çıkış tarihi henüz belli olmadı ancak çekimleri tamamlanırsa 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor. Dizinin bu sezon ile final yapıp yapmayacağı da henüz bilinmiyor.
PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?
1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır. Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.