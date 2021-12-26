26 Aralık reyting sonuçları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Bu akşam TRT 1'de Teşkilat, TV 8'de MasterChef Türkiye, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster? gibi dizi ve programlar yer aldı. Peki, 26 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Teşkilat hangi dizi program birinci oldu? İşte detaylar...
26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yarın sabah saat 10:00'da sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
19 Aralık reyting sonuçlarında birinci olan yapım belli oldu.