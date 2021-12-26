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    • Televizyon
    • 26.12.2021 22:36
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    • 26.12.2021 22:36
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    26 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Teşkilat hangi dizi program birinci oldu?

    Hafta sonu program ve dizileri takip eden izleyiciler 26 Aralık reyting sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başında yer alıyor. Dizi ve programların bitmesiyle birlikte 26 Aralık reyting sonuçları için heyecan zirveye çıktı. Peki, 26 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Teşkilat hangi dizi program birinci oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    26 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Teşkilat hangi dizi program birinci oldu?

    26 Aralık reyting sonuçları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Bu akşam TRT 1'de Teşkilat, TV 8'de MasterChef Türkiye, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster? gibi dizi ve programlar yer aldı. Peki, 26 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Teşkilat hangi dizi program birinci oldu? İşte detaylar...

    26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    26 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yarın sabah saat 10:00'da sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

    GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

    19 Aralık reyting sonuçlarında birinci olan yapım belli oldu.

        Total'de 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" 2. sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Yargı", 3.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

        AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" 3.sırada "Yargı" dizisinin özeti yer aldı.
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        Haberler Televizyon 26 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Teşkilat hangi dizi program birinci oldu?
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