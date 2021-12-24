Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Aralık Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kaptı? Haftanın en yüksek puanını alan gelin hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her hafta farklı bir sanatçının sunduğu Gelinim Mutfakta bu hafta Songül Karlı'nın sunuculuğu ile ekrana geliyor. Heyecan dolu bir final günü daha geldi çattı ve her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın en düşük puanını alan kişi yarışmaya veda edecek. Haftanın birincisi bilezikleri kaparken, günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki bu hafta puan durumu nasıl şekillendi?
24 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Damla:
Pınar:
Miyase:
Yeşim:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım yarışmada dikkat çekiyor. Yarışmacı Yeşim, fiziği ile hem Demet Akalın'ın hem de diğer yarışmacıların takdirini topladı. Gelinim Mutfakta Yeşim 29 yaşındadır. 8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Yeşim Öksüz üniversitede fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okuduğu biliniyor.