Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Aralık Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kaptı? Haftanın en yüksek puanını alan gelin hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her hafta farklı bir sanatçının sunduğu Gelinim Mutfakta bu hafta Songül Karlı'nın sunuculuğu ile ekrana geliyor. Heyecan dolu bir final günü daha geldi çattı ve her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın en düşük puanını alan kişi yarışmaya veda edecek. Haftanın birincisi bilezikleri kaparken, günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki bu hafta puan durumu nasıl şekillendi?