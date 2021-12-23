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    • Televizyon
    • 23.12.2021 23:46
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    • 23.12.2021 23:46
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    23 Aralık 2021 reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu?

    23 Aralık reyting sonuçları, gün içerisinde yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başında yer alıyor. Dizi ve programların bitmesiyle birlikte 23 Aralık reyting sonuçları için heyecan zirveye arttı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    23 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı?

    Dizi ve programları izleyen seyirciler gün sonunda hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 23 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

    23 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI

    23 Aralık 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları 24 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde açıklanacaktır.

    22 ARALIK ÇARŞAMBA TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM
        Türkiye’de 2021 böyle geçti...
        Haberler Televizyon 23 Aralık 2021 reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu?
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