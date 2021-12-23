23 Aralık 2021 reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu?

Dizi ve programları izleyen seyirciler gün sonunda hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 23 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...