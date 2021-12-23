23 Aralık 2021 reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu?

Dizi ve programları izleyen seyirciler gün sonunda hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 23 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...
23 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI
23 Aralık 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları 24 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde açıklanacaktır.
22 ARALIK ÇARŞAMBA TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB İLK 10 PROGRAM