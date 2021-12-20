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    • Televizyon
    • 20.12.2021 16:55
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    • 20.12.2021 16:55
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    Arka Sokaklar sağ gösterip sol vurdu 15 yılın emeği heba oldu! Zafer Ergin ve Şevket Çoruh papaz oldu Mesut gidiyor Rıza kalıyor

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yayınlandığı günden bu yana cuma günleri zirveyi kimseye bırakmıyor. İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yayınlanan ve o gün bugündür kesintisiz olarak yoluna devam eden Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti. Kimileri Arka Sokaklar sayesinde ünlü oldu, kimileri ününe ün kattı. Ancak bazı isimler var ki 15 yıldır kadrodan kıpırdamadı bile. Onlardan biri de dizide Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh. Ve şimdi Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddiaları gündeme bomba düştü. Arka Sokaklar'da neler oluyor?

    Arka Sokaklar sağ gösterip sol vurdu 15 yılın emeği heba oldu!

    Arka Sokaklar sağ gösterip sol vurdu 15 yılın emeği heba oldu! Zafer Ergin ve Şevket Çoruh papaz oldu Mesut gidiyor Rıza kalıyor... 15 yıldır Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden ve kendisine olan ilgiyi ilk günkü gibi taze tutan Arka Sokaklar'da geçen sezon bir takım kilit oyuncuların ayrılığı olay olmuştu. Yıllardır Arka Sokaklar'da rol alan Yüsra Geyik ile Onur Bay diziden ayrılmıştı. Hatta aynı dönem Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Zafer Ergin dizide kaldı ama şimdi de Şevket Çoruh'un etrafında kara bulutlar dolaşıyor.

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Son bölümde ise Rıza Baba ekibi tamamen dağıtma kararı vermişti.

    Kendisini emekliye ayıran ve ekibi dağıtan Rıza Baba'nın veda edeceğine dair iddialarda gündeme bomba gibi düşmüştü ama asıl gerçek ortaya çıktı.

        Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde gündemde büyük etki yaratmıştı. Rıza Baba ve Mesut birbirine girmiş ve kalp kırmışlardı. Bunun üzerine Çoban başta olmak üzere Mesut'la konuşmaya giden ekip, Mesut'unda her şeyden vazgeçtiğini görmüştü.

        Buna rağmen ekibin sözünü dinleyerek Rıza Baba'nın yanına giderek özür dileyen Mesut'a Rıza Baba'nın tepkisi çok sert olmuştu. Birde üstüne uyuşturucudan içeri alınan Mesut, ağızları açık bırakmıştı.

        Her bölümü büyük bir heyecanla geçen Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Mesut, "Rıza baba beni silmiş. Benim yapacak bir şeyim yok. Resmen adam beni kovdu. Gidip yalvaramam, gençliğimi verdim ben bu ekibe ama bir ekibi yokmuş demek ki" yorumları yapıldı.
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            Haberler Televizyon Arka Sokaklar sağ gösterip sol vurdu 15 yılın emeği heba oldu! Zafer Ergin ve Şevket Çoruh papaz oldu Mesut gidiyor Rıza kalıyor
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