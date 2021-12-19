Reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Yargı…

Reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her gün izleyiciler televizyon kanallarında izledikleri programlar ve dizilerden hangisinin reyting sıralamasında birinci olduğunu, birincilikten sonunculuğa kadar sıralamanın nasıl değiştiğini merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki total ve AB reyting sıralaması 19 Aralık Pazar günü için açıklandı mı?