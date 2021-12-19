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    • Televizyon
    • 19.12.2021 23:47
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    • 19.12.2021 23:49
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    Reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Yargı…

    Akşam saatlerinde Reyting sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Pazar akşamı ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Yargı, TV8’de Masterchef Türkiye, TRT 1’de Teşkilat dizilerinden reyting yarışını kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Show TV ve Star TV’de komedi Türk filmleri yayınlandı. Peki 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Total ve AB reyting sıralaması 19 Aralık için açıklandı mı? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Reyting sonuçları belli oldu mu?

    Reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her gün izleyiciler televizyon kanallarında izledikleri programlar ve dizilerden hangisinin reyting sıralamasında birinci olduğunu, birincilikten sonunculuğa kadar sıralamanın nasıl değiştiğini merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki total ve AB reyting sıralaması 19 Aralık Pazar günü için açıklandı mı?

    19 ARALIK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    18 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    GÖNÜL DAĞI

    KARDEŞLERİM

    KARDEŞLERİM (ÖZET)

    GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

    GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

    SHOW ANA HABER

    HABER ÖNÜ

    GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (ÖZET)

    KANAL D ANA HABER

    GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        18 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        GÖNÜL DAĞI

        GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

        GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

        KARDEŞLERİM

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        ELKIZI

        O SES TÜRKİYE

        KARDEŞLERİM (ÖZET)

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (ÖZET)

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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu? Kim Milyoner Olmak İster, Yargı…
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