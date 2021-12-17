GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.

ASLIHAN YİĞİT KİMDİR?

Aslıhan Yiğit kayınvalide Nuray Yiğit'in oğlu ile evlidir. Aslıhan Yiğit Baturalp adında bir de oğlu bulunmaktadır.