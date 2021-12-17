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    • 17.12.2021 17:00
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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta 6 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? Günün birincisi ise…

    Haftanın son gününde yine heyecan dolu bir final vardı ve Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Her hafta farklı bir sunucu ile Kanal D’de ekrana gelen fenomen yarışmada yine gerilim üst düzeydeydi. En yüksek puanı alan günün birincisi çeyrek altını, haftanın en yüksek puanını alan ise 6 altın bileziğin sahibi oldu. Peki 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta 6 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? Bu hafta Emel Özkızıltaş’ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta’da haftanın en düşük puanını alan ise elendi. İşte o isimler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta 6 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? Günün birincisi kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da yine heyecan dolu bir haftanın finali vardı ve yarışmacılar büyük bir rekabet içindeydi. İşte bu haftanın puanlaması...

    17 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Miyase: 72

    Yeşim: 76

    Aslıhan: 62

    Damla: 80

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Günün ve haftanın birincisi Damla oldu, hem çeyrek altını hem de 6 altın bileziği kaptı. Haftanın en düşük puanını alıp elenen yarışmacı ise Aslıhan oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

    Emel Özkızıltaş 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarda boy göstermiştir. İşte Beniö Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev almıştı. Emel Özkızıltaş bu 13-17 Aralık tarihlerinde programın sunuculuğunu üstlenecek.

        GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

        Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.

        ASLIHAN YİĞİT KİMDİR?

        Aslıhan Yiğit kayınvalide Nuray Yiğit'in oğlu ile evlidir. Aslıhan Yiğit Baturalp adında bir de oğlu bulunmaktadır.
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta 6 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? Günün birincisi ise…
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