17 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar reyting galibi kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Arka Sokaklar, TV8'de Kırmızı Oda, Show TV'de Aziz ve TRT 1'de Kıbrıs Zafere Doğru yapımlarından hangilerinin AB ve Total reyting sıralamasında birinci olduğu merak edilmeye başlandı. İşte yanıtı...
17 ARALIK CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte 16 Aralık reyting sonuçları;
16 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1. Esra Erol'da ATV
2. Camdaki Kız KANAL D
3. Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber FOX TV
4. Bir Zamanlar Çukurova ATV
5. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1
6. Mahkum FOX TV
7. Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
8. ATV Ana Haber ATV
9. Bir Zamanlar Çukurova (ÖZET) ATV
10. Camdaki Kız (ÖZET) KANAL D