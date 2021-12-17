17 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar reyting galibi kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Arka Sokaklar, TV8'de Kırmızı Oda, Show TV'de Aziz ve TRT 1'de Kıbrıs Zafere Doğru yapımlarından hangilerinin AB ve Total reyting sıralamasında birinci olduğu merak edilmeye başlandı. İşte yanıtı...