Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.12.2021 17:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2021 17:24
    ABONE OL

    Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses Gürbüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gerçek adı nedir?

    Televizyon izleyicileri tarafından Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında her gün bir yarışmacı mutfaktaki performanslarını sergiliyor. Yarışmacılar yemek yaparken onlarla sohbet eden, yönlendiren ekranında Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses Gürbüz’ün hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Peki Zuhal Topal ile Yemekteyiz dış ses Gürbüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gerçek adı nedir?

    takvim.com.tr
    Yemekteyiz Gürbüz kimdir?

    Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses Gürbüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gerçek adı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İzleyiciler Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses Gürbüz hakkında bilgileri merak ederek araştırıyor. Kamera arkasındaki Gürbüz isimli dış ses izleyiciler tarafından görülmediği sadece sesi duyulduğu için gerçekte kim olduğu ve hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İşte detaylar...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DIŞ SES GÜRBÜZ KİMDİR?

    Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde Bandırma'da doğmuştur.

    Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Temel, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır.

    1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapan Temel'in seslendirdiği karakterler genellikle kötü, sapık, komik, sorunlu adamlardır.

    William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sıkça konuştuğu ünlüler arasında yer almaktadır.

    Genellikle ekranlarda yer almayıp gizemli bir ses olarak kalan Aydoğan Temel, Uçankuş programında ekran karşısına çıkıp programın sunuculuğunu yapmıştır.

    2010 yılında Atv'de yayınlanan 'Yalancısın Sen' isimli dizide rol almıştır.

    Bunun yanı sıra, 2011 yılında vizyona giren 'Komik Bir Aşk Hikayesi' adlı sinema filminin senaryosunu yazan Temel, aynı zamanda filmde başrol olarak oynamıştır.

        ZUHAL TOPAL KİMDİR, AÇ YAŞINDA, KİMİNLE EVLİ?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

        1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

        Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

        Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

        2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

        2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

        2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Televizyon Yemekteyiz Gürbüz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses Gürbüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gerçek adı nedir?
            SON DAKİKA