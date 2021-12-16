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    • Televizyon
    • 16.12.2021 23:52
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    • 16.12.2021 23:52
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    16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız…

    Her gün izleyicilerin merak ettiği bilgiler arasında reyting sonuçları yer alıyor ve 16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Perşembe akşamları ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D’de Camdaki Kız, TRT 1’de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizileri reyting yarışına girdi ve galip gelen yapımın hangisi olduğu merak konusu oldu. AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Üç sezondur ilgyile izlenen fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova bugünün galibi olabildi mi? İşte bugünün reyting sonuçları…

    takvim.com.tr
    16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

    16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 16 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizilerinden hangisinin reyting yarışını kazandığı ve birinciliği kaptığı merak ediliyor. İşte AB ve total reyting sıralamasına göre reyting sonuçları...

    16 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 - KURULUŞ OSMAN

    2 - ESRA EROL'DA

    3 - SADAKATSİZ

    4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    5 - KURULUŞ OSMAN (ÖZET)

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 - KURULUŞ OSMAN

    2 - SADAKATSİZ

    3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    4 - SADAKATSİZ (ÖZET)

    5 - MASTERCHEF TÜRKİYE
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    Haberler Televizyon 16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız…
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