16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız…

16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 16 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizilerinden hangisinin reyting yarışını kazandığı ve birinciliği kaptığı merak ediliyor. İşte AB ve total reyting sıralamasına göre reyting sonuçları...