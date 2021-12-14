Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 14.12.2021 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 18:36
    ABONE OL

    Destan 4.bölüm CANLI izle! 14 Aralık ATV Destan son bölüm tek parça izle! Akkız bu kez and içiyor! Doğduklarına pişman edecek...

    Destan dizisi hakkında akşam kuşağı izleyicileri araştırmalara başladı. Destan'ın 4. bölümünde heyecan hız kesmeden devam edecek. ATV'nin yeni dizisi Destan, güçlü oyuncu kadrosu ile tarihin izlerini seyirciye aktarıyor. Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur. Destan 4. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi son bölüm izle linki araştırmaları hız kazandı. İşte Destan 4. bölüm canlı izle! ATV - Destan dizisi 4. bölüm izle linki!

    takvim.com.tr
    Destan 4.bölüm CANLI izle! 14 Aralık ATV Destan son bölüm kesintisiz, tek parça izle seçeneği!

    Destan dizisi her Salı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Son bölümünde heyecanının limitini aşan Destan dizisi 4. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu bağlamda dizinin fanatikleri Destan son bölüm izle seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Destan 4.bölüm CANLI izle! 14 Aralık ATV Destan son bölüm kesintisiz, tek parça izle seçeneği haberimizde!

    Destan dizisi oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Düğümler çözülüyor, esareti kabul etmeyen Akkız'ın nefes kesen kaçış mücadelesi ekran başına kilitleyecek. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

    'Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam edecek! Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle nefes kesecek.

    DESTAN 4. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    4.BÖLÜM:

    Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur. Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur.

        Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur. Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer. Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür. Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.

        DESTAN OYUNCU KADROSU

        Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Televizyon Destan 4.bölüm CANLI izle! 14 Aralık ATV Destan son bölüm tek parça izle! Akkız bu kez and içiyor! Doğduklarına pişman edecek...
            SON DAKİKA