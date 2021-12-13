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    • Televizyon
    • 13.12.2021 23:49
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    • 13.12.2021 23:49
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    13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık Pazartesi AB ve total reyting sıralaması! Reytinglerde 1. olan dizi...

    Yeni haftanın ilk gününde farklı kanallarda ekrana gelen yapımlar adete birbiriyle yarış halindeydi ve izleyiciler 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. Kalp Yarası, Üç Kuruş, Kaderimin Oyunu, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi dizileri yeni bölümleriyle yayınlandı ve ilgiyle izlendi. Peki bugünün reyting yarışını hangisi kazandı? Reytinglerde 1. olan dizi hangisi oldu? 13 Aralık Pazartesi AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

    13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık Pazartesi AB ve total reyting sıralaması! Reytinglerde 1. olan dizi hangisi oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İzleyiciler her gün merakla o gün yayınlanan dizilerden hangisinin en çok izlendiğini, reytinglerde birinci sıraya yerleştiğini araştırıyor. Peki haftanın ilk günü için reyting sonuçları duyuruldu mu?

    13 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Henüz açıklanmadı, duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

    12 ARALIK PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 - TEŞKİLAT

    2 - YARGI

    3 - YARGI (ÖZET)

    4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

    5 - TEŞKİLAT (ÖZET)
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Televizyon 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık Pazartesi AB ve total reyting sıralaması! Reytinglerde 1. olan dizi...
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