13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık Pazartesi AB ve total reyting sıralaması! Reytinglerde 1. olan dizi hangisi oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İzleyiciler her gün merakla o gün yayınlanan dizilerden hangisinin en çok izlendiğini, reytinglerde birinci sıraya yerleştiğini araştırıyor. Peki haftanın ilk günü için reyting sonuçları duyuruldu mu?
13 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz açıklanmadı, duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.
12 ARALIK PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - TEŞKİLAT
2 - YARGI
3 - YARGI (ÖZET)
4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
5 - TEŞKİLAT (ÖZET)