13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Aralık Pazartesi AB ve total reyting sıralaması! Reytinglerde 1. olan dizi hangisi oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İzleyiciler her gün merakla o gün yayınlanan dizilerden hangisinin en çok izlendiğini, reytinglerde birinci sıraya yerleştiğini araştırıyor. Peki haftanın ilk günü için reyting sonuçları duyuruldu mu?