Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bilezikleri kazanan isim...

Gündüz kuşağının sevilen yarışması her hafta farklı bir sanatçının sunuculuğu ile ekrana geliyor. Bu hafta Yılmaz Morgül'ün sunucu koltuğuna geçti. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma bu hafta da rekabetlerle geçti. Peki, 10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim kim oldu?