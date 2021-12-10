Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bilezikleri kazanan isim...

Gündüz kuşağının sevilen yarışması her hafta farklı bir sanatçının sunuculuğu ile ekrana geliyor. Bu hafta Yılmaz Morgül'ün sunucu koltuğuna geçti. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma bu hafta da rekabetlerle geçti. Peki, 10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN KİM?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklandı. Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Aslıhan" oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ OLAN GELİN KİM?
Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi Aslıhan ve Yeşim oldu. 5 altın bileziği 2 şer şekilde bölüştüler.
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN GELİNİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da elenen gelin adayı ise "Pınar" oldu.