Reyting sonuçları açıklandı mı 9 Aralık Perşembe? AB ve total reyting sıralaması: Reytinglerde 1. olan dizi...

9 Aralık 2021 perşembe günü ekranlara gelen dizilerin reyting sonuçları araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Güldür Güldür Show, Benim Hayatım, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 9 Aralık akşamı televizyon ekranlarında yerini aldı. Peki, iddialı dizilerin arasından hangisi 1. oldu? Reyting sonuçları açıklandı mı 9 Aralık Perşembe? AB ve total reyting sıralaması nasıl?