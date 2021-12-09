Reyting sonuçları açıklandı mı 9 Aralık Perşembe? AB ve total reyting sıralaması: Reytinglerde 1. olan dizi...

9 Aralık 2021 perşembe günü ekranlara gelen dizilerin reyting sonuçları araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Güldür Güldür Show, Benim Hayatım, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 9 Aralık akşamı televizyon ekranlarında yerini aldı. Peki, iddialı dizilerin arasından hangisi 1. oldu? Reyting sonuçları açıklandı mı 9 Aralık Perşembe? AB ve total reyting sıralaması nasıl?
9 ARALIK TOTAL PERŞEMBE AB VE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Aralık Perşembe reyting sonuçları bir gün sonra sabah saatlerinde açıklanıyor. Reyting sonuçlarına göre 9 Aralık akşamı 1. olan dizi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. Öte yandan bir önceki günlerin reyting sıralaması şöyle;
8 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - Kuruluş Osman
2 - Esra Erol'da
3 - Sadakatsiz
4 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
5 - Kuruluş Osman (Özet)