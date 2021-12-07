Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All Star kadrosunda hangi yarışmacılar var? Acun Ilıcalı'dan açıklama...

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All Star kadrosunda hangi yarışmacılar var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Fenomen yarışma için heyecan dolu geri sayım başladı ve Acun Ilıcalı'dan gelen açıklama heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Survivor 2022 yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor'ın yeni sezonunun Ocak ayında başlaması bekleniyor, henüz tarih açıklaması gelmedi.
Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
TV8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi ve kendisine Survivor 2022 All Star ile ilgili de bir soru yöneltildi. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin büyük ihtimalle pazartesi ve salı günü duyurulacağını söyledi.