Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All Star kadrosunda hangi yarışmacılar var? Acun Ilıcalı'dan açıklama...

Henüz hiçbir netlik olmadığını belirten Acun Ilıcalı; "Anıl Berk, Sercan, Berkan, Ogeday, Evrim, Elif, Seda, Sude" isimlerine teklif gideceğini belirtmişti. Mert için de bir oylama yapacağını duyuran Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın 10'a yakın ismini programın seyircisine duyurmuştu. O günden bugüne merak ile beklenen Survivor All Star 2022 kadrosu, sosyal medya fenomeni Ata Benli tarafından geçtiğimiz gün ifşa edildi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından merakla beklenen 2022 yılı Survivor All Star kadrosu belli oldu. Sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin ulaştığı Survivor All Star 2022 kadrosu fenomen tarafından çekilen bir video ile ifşa edildi.