Arcade 2. sezon ne zaman? Netflix Arcade yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Arcade dizi oyuncuları kimler?

ABD merkezli eğlence dergisi Variety'nin haberine göre, Arcane yazarları Christian Linke ve Alex Yee açıklama yaptı. İkili, "Arcane'in ilk sezonuna aldığımız olumlu tepkiden fazlasıyla mutluyuz. Riot Games ve Fortiche ile ikinci sezonu çıkarmak için çok çalışıyoruz." dedi

Hailee Steinfeld, Ella Purnell ve Katie Leung'un Vi, Jinx ve Caitlyn Kiramman'ı seslendirecekleri ise doğrulandı. Ayrıca Arcane'nin ikinci sezonunun yapımcılığını Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung ve Thomas Vu ile birlikte Linke üstlenecek.

LOL ARCANE KONUSU NEDİR?

League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.