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    • Televizyon
    • 26.11.2021 14:04
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    • 26.11.2021 14:04
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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bileziklerin sahibi…

    Haftanın son gününde yine heyecan dolu bir final yaşandı ve Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Her hafta farklı bir sunucu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi olurken haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise elendi. Ezgi Sertel’in sunuculuğunu üstlendiği 26 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bileziklerin sahibi kim oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bu hafta Ezgi Sertel'in sunuculuğu ile Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu bir haftanın finali daha yaşandı. Dün Yaren'in kayınvalidesi disiplin cezası almıştı ve bugün de eleme gerginliği aldı. Peki hayallerine veda etmek zorunda kalan yarışmacı hangisi oldu? En yüksek puan ile beş altın bileziği bu hafta kim kaptı? İşte yaşananlar…

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte dünün puan durumu;

    25 KASIM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi Yeşim oldu, çeyrek altını kaptı.

    Yeşim:17

    Yaren:12

    Aslıhan:14

    Miyase:11

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU EZGİ SERTEL KİMDİR?

        Türk oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

        2007 yılında Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Ancak asıl popülerliğini sunduğu Yemek programlarıyla yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu. Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenecek.

        EZGİ SERTEL'İN OZAN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

        Aşık Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu , 6 Şubat 1980'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2004 yılında mezun olmuştur. İzmir ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev aldıktan sonra 2005 yılından itibaren Konya Devlet Tiyatroları'nın kadrolu elemanıdır. Samanyolu TV de Tek Türkiye dizisinde başrol oyuncu olarak görev aldı Halen Kanal D tarafından yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizisinde Hakan Çınar adlı rolünü oynamaktadır.
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