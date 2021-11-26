Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bileziklerin sahibi kim oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bu hafta Ezgi Sertel'in sunuculuğu ile Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu bir haftanın finali daha yaşandı. Dün Yaren'in kayınvalidesi disiplin cezası almıştı ve bugün de eleme gerginliği aldı. Peki hayallerine veda etmek zorunda kalan yarışmacı hangisi oldu? En yüksek puan ile beş altın bileziği bu hafta kim kaptı? İşte yaşananlar…
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte dünün puan durumu;
25 KASIM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi Yeşim oldu, çeyrek altını kaptı.
Yeşim:17
Yaren:12
Aslıhan:14
Miyase:11