Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bileziklerin sahibi kim oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bu hafta Ezgi Sertel'in sunuculuğu ile Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu bir haftanın finali daha yaşandı. Dün Yaren'in kayınvalidesi disiplin cezası almıştı ve bugün de eleme gerginliği aldı. Peki hayallerine veda etmek zorunda kalan yarışmacı hangisi oldu? En yüksek puan ile beş altın bileziği bu hafta kim kaptı? İşte yaşananlar…