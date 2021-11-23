atv'nin yeni tarihi dizisi Destan bu akşam ekranlara merhaba diyecek ve milyonlar yine ekranları başında olacak. Ulu Ece isimli karakteri ünlü oyuncu Deniz Barut canlandırıyor. Hal böyle olunca tarihi karakterler merak ediliyor. Peki, Ulu Ece kimdir, tarihte var mı? Destan'da Ulu Ece'yi oynayan Deniz Barut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte bilgiler...

ULU ECE KİMDİR?

Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızıdır.

İşte Deniz Barut kimdir sorusunun yanıtı;