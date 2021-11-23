Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM KİMDİR?

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Ecem Özkaya - Zahide

Ferdi Sancar - Sefer

Ali Düşenkalkar - Muammer

Erdal Cindoruk - Hüseyin

Gülhan Tekin - Günşıl

Feyza Işık - Döndü

Ege Aydan - Münir Başkan

Hazal Çağlar - Asuman

Eser Eyüboğlu - Selami

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Semih Ertürk - Veysel

Nazlı Pınar Kaya - Cemile

Şebnem Dilligil - Halime

Yavuz Sepetçi - Ciritci Abdullah

Nuri Gökaşan - Musa

Hüseyin Sevimli - Kahveci Rıfat

Çiğdem Aygün - Keriman

Zümre Meğreli - Hemşire Elif

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ruhi Sarı - Fikret

Onur Gökmen - Artist Ahmet

Şükrü Veysel Alankaya - Günay

Cemre Melis Çınar – Fadime

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..