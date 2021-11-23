Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın yaptığı, senaristliğini Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök'ün kaleme aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi her hafta hem güldürüyor hem yürek dağlayan sahneleri ile duygulandırıyor. Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün oynadığı dizinin yeni bölüm tarihi merakla araştırılıyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı konusu ne?
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gönül Dağı dizisi her Cumartesi günü saat 20:00'da yayınlanıyor.
GÖNÜL DAĞI HANGİ KANADA?
Sevilen dizi Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştiriliyor.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM KİMDİR?
Berk Atan - Taner
Gülsim Ali - Dilek
Ecem Özkaya - Zahide
Ferdi Sancar - Sefer
Ali Düşenkalkar - Muammer
Erdal Cindoruk - Hüseyin
Gülhan Tekin - Günşıl
Feyza Işık - Döndü
Ege Aydan - Münir Başkan
Hazal Çağlar - Asuman
Eser Eyüboğlu - Selami
Cihat Süvarioğlu - Ramazan
Semih Ertürk - Veysel
Nazlı Pınar Kaya - Cemile
Şebnem Dilligil - Halime
Yavuz Sepetçi - Ciritci Abdullah
Nuri Gökaşan - Musa
Hüseyin Sevimli - Kahveci Rıfat
Çiğdem Aygün - Keriman
Zümre Meğreli - Hemşire Elif
Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
Ruhi Sarı - Fikret
Onur Gökmen - Artist Ahmet
Şükrü Veysel Alankaya - Günay
Cemre Melis Çınar – Fadime
GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.
Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...
Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...
Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..