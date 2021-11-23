Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Destan oyuncu kadrosu! Destan dizisi konusu nedir?

atv ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi Destan atv ekranlarında yine milyonları ekranları başına kilitleyecek. Oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla kısa sürede adından söz ettiren Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Destan dizisi konusu nedir? İşte Destan oyuncu kadrosunda yer alan isimler...
DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)
Yapım: Bozdağ Film
Yapımcı: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem
DESTAN KONUSU
Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!