Destan dizisi 23 Kasım 2021 Salı günü saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV'de yayınlanacak. Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği dizisinin ilk bölümü heyecanla beklenirken bir çok soru da araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda günün en çok araştırılan soruları Destan dizisi hangi dönemi anlatıyor, hangi zamanda geçiyor? Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan gerçek mi, gerçek hikayesi ne? oldu? İşte Destan'sı diziye diar bilgiler...
Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yazdığı Destan dizisi başlıyor...
DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Her hafta Salı yayınlanacak olan Destan dizisinin çekimleri Beykoz'da çekiliyor. Bölgeye kurulan Bozdağ Film Platosu, 20 bin metrekarelik alana dağılmıştır. Asya Türk mimarisine uygun şekilde yapılan Film Platosu'na Gök Hanlığı Sarayı inşa edildi. Beykoz Kundura fabrikasında 4 bin 500 metrekare alana sarayın kabul odası ve hanedan üyelerinin odası yapıldı. Dekorun inşaatı 6 ay sürdü.
DESTAN DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR, HANGİ DÖNEMDE GEÇİYOR?
Destan dizisi 8. yüzyılda Orta Asya'da Çin'de hükümdarlık sürdüren kağanlıkların savaşlarını konu ediniyor. Dizide İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda Çin ve Türk hanlıkları arasında yaşananlar anlatılıyor.
Eski zamanlardaki ölümcül iktidar savaşının yansımalarının da yer aldığı Destan'da Göktürkler dönemi şöyle aktarılıyor;
Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!
DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
AKKIZ KİMDİR?
Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Türk kadın savaşçı efsanelerinden ilham alınarak kurgulanan Destan dizisinde Akkız karakterine genç oyuncu Ebru Şahin hayat veriyor.
Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!