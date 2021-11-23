Destan dizisi Çolpan Hatun, tarihte var mı? Çolpan Hatun'u canlandıran İpek Karapınar kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi?

Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun tarihte var mı? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? soruları Destan dizisi ilk bölümüne az bir süre kala araştırılıyor. Dizinin konusu kadar karakterler ve onlara hayat veren ünlü oyuncular da merak uyandırdı. Akkız, Batga gibi karakterlerin yanı sıra Çolpan Hatun karakteri de dikkat çekiyor. Çolpan Hatun'u ünlü oyuncu İpek Karapınar canlandırıyor. İşte detaylar...
ÇOLPAN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan dizisinde; Çolpan Hatun Gök Han'ı Alpagu Han'ın sürgün ettiği Dağ Hanlığı'nın başı, Akkız'ın Hanı olarak yer alıyor. Yüreği yana yana taşa dönmüş, çok hırslı, çok sabırlı bir kadın Han olan Çolpan Hatun'u oynayan kişi ise İpek Karapınar...
ÇOLPAN HATUN'U OYNAYAN İPEK KARAPINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Biz onu Kırgın Çiçekler'de Feride olarak hatırlıyoruz. Kurtlar Vadisi Pusu, Hatırla Sevgili gibi pek çok ünlü yapımda yer alan İpek Karapınar, 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.
İşte İpek Karapınar'ın rol aldığı diziler;
Hatırla Sevgili-Zeynep
Kurtlar Vadisi Pusu-Funda İlmen
Zehirli Sarmaşık-Sinem
Doludizgin Yıllar-Gülşen
Köprü-Aslı Yazıcı
Küçük Sırlar-Arzu
Ustura Kemal-Nihal
Talih Kuşu-Cansu
Adını Kalbime Yazdım-Leyla
Hayat Yolunda-Yelda Güçlü
Kırgın Çiçekler-Feride
Nöbet-Zeynep
ÇİFTE KUMRULAR 8. YILLARINI KUTLADILAR!
İpek Karapınar, sevgilisi Can Yücel'le sekizinci yıllarını İzmir Urla'da kutladı. Oyuncu, Yücel'le selfie yaptığı kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Leziz 8" diye yazıp, kalp emojisi koydu. Karapınar'a sevenleri, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi.