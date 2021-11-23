Destan Batuga kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Batuga'sı Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. ATV'nin yeni dizisi Destan ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek ve Batuga karakteri oldukça merak edildi, canlandıran oyuncu Edip Tepeli'nin hayatına dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...