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    • Televizyon
    • 23.11.2021 17:26
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    • 23.11.2021 17:26
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    Destan Batuga kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, evli mi?

    Yeni başlayan dizileri yakından takip eden izleyiciler tarafından Destan Batuga kimdir, tarihte var mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Bu akşam ATV’nin yeni dizisi Destan başlıyor ve daha yayınlanmadan tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Tarihi konusu ile ön plana çıkan, Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği dizi heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Destak dizisindeki karakterlerin hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Peki Destan dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, evli mi?

    takvim.com.tr
    Destan Batuga kimdir, tarihte var mı?

    Destan Batuga kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Batuga'sı Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. ATV'nin yeni dizisi Destan ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek ve Batuga karakteri oldukça merak edildi, canlandıran oyuncu Edip Tepeli'nin hayatına dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...

    DESTAN BATUGA KİMDİR?

    Destan Batuga'nın tarihte olup olmadığı bilinmiyor. Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.

    DESTAN BATUGA EDİP TEPELİ KİMDİR?

    Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman olan Batuga karakterine Edip Tepeli hayat veriyor.

    Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de doğdu. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.

    Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli, performansıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.
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