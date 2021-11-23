Destan Alpagu Han kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Alpagu Han'ı Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizi daha başlamadan büyük ses getirdi ve oldukça iddialı geliyor. Karakterlerin hayatları hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Destan Alpagu Han Selim Bayraktar hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
ALPAGU HAN KİMDİR, TARİHTE VAR MIDIR?
Alpagu Han'ın tarihte yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bilgi bulunmuyor. Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamı anlatılıyor. Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babasıdır. Alpagu Han, gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibidir.
DESTAN ALPAGU HAN SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?
17 Haziran 1975'te Kerkük'te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Antalya'da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katıldı ve tiyatro hayatı böyle başladı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite'si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı.