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    • Televizyon
    • 23.11.2021 17:51
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    • 23.11.2021 17:51
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    Destan Alpagu Han kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Destan Alpagu Han kimdir, tarihte var mı? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. ATV’nin tarihi konulu yeni dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek ve konusu, oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çekti. Destan dizisinde yer alan karakterlerin kimler olduğu merak edildi ve ön plana çıkanlar arasında Alpagu Han yer alıyor. Peki Destan dizisinin Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Destan Alpagu Han kimdir, tarihte var mı?

    Destan Alpagu Han kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Alpagu Han'ı Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizi daha başlamadan büyük ses getirdi ve oldukça iddialı geliyor. Karakterlerin hayatları hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Destan Alpagu Han Selim Bayraktar hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ALPAGU HAN KİMDİR, TARİHTE VAR MIDIR?

    Alpagu Han'ın tarihte yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bilgi bulunmuyor. Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamı anlatılıyor. Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babasıdır. Alpagu Han, gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibidir.

    DESTAN ALPAGU HAN SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

    17 Haziran 1975'te Kerkük'te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Antalya'da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katıldı ve tiyatro hayatı böyle başladı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite'si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı.

        Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterine hayat verdi. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa'yı canlandırdı ve büyük beğeni topladı. Sonrasında ise Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti. 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde Ali Osman karakterine hayat verdikten sonra, HBO'da yayınlanan 'Succession' dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2019 yıllarının sonunda Aşk Ağlatır dizisinin kadrosuna dahil oldu.

        Beyaz perdede ilk kez 2009 yılında Büyük Oyun filminde gördüğümüz Bayraktar, Kırmızı, Aşk Sana Benzer, Kanlı Girdap, Vezir Parmağı, İstanbul Kırmızısı, Arada, Cingöz Recai ve son olarak Can Dostlar filmlerinde rol aldı ve sinema dünyasında adından çokça bahsettirdi. Uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2015 yılında yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği Orman isimli kısa filmde de oynadı.

        Ottoman Rising projesinde Çandarlı Halil Paşa karakterini canlandırdı ve şimdi de "Zümrüdüanka" dizisinde Abbas karakterine hayat verdi.
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        Haberler Televizyon Destan Alpagu Han kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli?
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