Destan Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği tarihi dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor ve bu akşam ilk bölümü ile ATV ekranlarında olacak. En dikkat çeken karakterler arasında Destan Akkız yer alıyor ve bu karakteri canlandıran Ebru Şahin'in de hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
DESTAN AKKIZ KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir.
Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!