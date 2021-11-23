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    • Televizyon
    • 23.11.2021 16:51
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    • 23.11.2021 16:52
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    Destan Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    Televizyon izleyicileri tarafından Destan Akkız kimdir, tarihte var mı? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Bu akşam ATV’nin yeni dizisi Destan başlıyor ve bomba gibi geliyor. Daha yayınlanmadan fragmanları, konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi gören dizi hakkındaki bilgiler araştırılırken karakterlerin de hayatları merak konusu oldu. Başrol oyuncusu Ebru Şahin ile ilgili bilgilerin yanı sıra Akkız karakterinin de tarihteki yeri merak ediliyor. Peki daha şimdiden büyük ses getiren Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    takvim.com.tr
    Destan Akkız kimdir, tarihte var mı?

    Destan Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği tarihi dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor ve bu akşam ilk bölümü ile ATV ekranlarında olacak. En dikkat çeken karakterler arasında Destan Akkız yer alıyor ve bu karakteri canlandıran Ebru Şahin'in de hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    DESTAN AKKIZ KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir.

    Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

    Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

        DESTAN AKKIZ EBRU ŞAHİN KİMDİR?

        Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

        İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

        Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veriyor.

        Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
        2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
        2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
        2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
        2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
        2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
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        Haberler Televizyon Destan Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
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