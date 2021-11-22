Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? İşte İntagram hesabı...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 19 Kasım Cuma günü en yükse puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Yeşim oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim de Yeşim oldu.