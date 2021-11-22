Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? İşte İntagram hesabı...

Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Miyase Türkel kaç yaşında, nereli? İntagram hesabı ne? soruları gündemde yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasına gelen Miyase Türkel ve kaynanası izleyicilerin dikkatini kısa sürede çekmeyi başardı. Kanal D ekranlarının ilgi ile takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta yarışan Türkel hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte Miyase Türkel ile ilgili bilgiler...
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Miyase Türkel Amasyalı. İstanbul'da yaşayan Türkel otomotiv sektöründe çalışıyor. Elinin lezzetine güvendiğini belirten iddialı yarışmacı 4 yıl önce evlendi. Ailesinin gemi ve otomotiv firması var.
Miyase Türkel'in instagram adresi; @Miyaseturkel
Türkel'in İnstagram'da 714 takipçisi bulunmaktadır.
19 KASIM 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın başında yarışmaya katılan Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık yarışmaya katılmıştı. Ancak yaşanan olumsuz olaylar sonrası Zehra diskalifiye edildi. Ardından hafta ortasında yarışmaya yeni yarışmacı Miyase ve Sevilay Hanım katıldı.
Haftanın ortasında katıldığı için en düşük puana sahip olan yarışmacı Miyase olmuştu. Haksızlık olmaması açısından bu hafta eleme yapılmadı.