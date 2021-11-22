Daha başlamadan heyecan yarattı! Diriliş Ertuğrul yapımcısından Destan dizisi bomba gibi geliyor. Destan 1. bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği dekorlarının inşaatı 6 ay süren ve sahneleri ile daha fragmanında hafızalara kazınan Destan dizisinin ilk bölümü için nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı. İşte ATV'nin iddialı yeni dizisi hakkında merak edilenler...
DESTAN 1. BÖLÜM FRAGMANI
Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.
Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!
DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV ekranında seyirciyle buluşacak.
'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.