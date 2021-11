Spiderman No Way Home çıkış tarihi belli oldu mu? Spider Man No Way Home Türkiye'de ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Spiderman serisinin sıkı takipçileri tarafından 'Spider-Man: No Way Home' filminin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Serinin son filmi olan Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam Eve Dönüş) Türkiye'de ne zaman çıkacağı belli oldu. Fragmanının yayınlanmasıyla iyice merak uyandıran Spiderman No Way Home filminin başrolünde Tom Holland yer alıyor. Peki, Spiderman No Way Home Türkiye'de ne zaman çıkacak? Spiderman No Way Home çıkış tarihi belli oldu mu, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler!