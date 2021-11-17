Spiderman No Way Home çıkış tarihi belli oldu mu? Spider Man No Way Home Türkiye'de ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Spiderman serisinin sıkı takipçileri tarafından 'Spider-Man: No Way Home' filminin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Serinin son filmi olan Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam Eve Dönüş) Türkiye'de ne zaman çıkacağı belli oldu. Fragmanının yayınlanmasıyla iyice merak uyandıran Spiderman No Way Home filminin başrolünde Tom Holland yer alıyor. Peki, Spiderman No Way Home Türkiye'de ne zaman çıkacak? Spiderman No Way Home çıkış tarihi belli oldu mu, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler!
SPİDERMAN NO WAY HOME KONUSU NEDİR, OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Spiderman No Way Home, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doctor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.
Örümcek-Adam'ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange'den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.