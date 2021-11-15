Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 15 Kasım Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün puan durumu nasıl oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in severek izlenen yarışması her hafta farklı isimlerle yoluna devam ediyor. 5 gün boyunca her gün farklı bir yarışmacı el lezzetini konuşturuyor ve yemeklerini tadan diğer yarışmacılar puanlarını veriyor. Peki bugünün Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı kaç puan aldı?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 KASIM PUAN DURUMU
Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 KASIM CUMA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bir haftalık maratonun ardından sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü verilen puanlar tek tek açıklandı. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı yarışmada bu hafta iki yarışmacı birinci seçildi.
Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 17 puan alan Canan Hanım haftanın beşincisi oldu. Bu hafta toplamda 22 puan alan Aylin Hanım haftayı 4. olarak tamamladı.
Haftanın üçüncüsü ise Sara Hanım oldu. Sara Hanım Zuhal Topal'da 6, diğer yarışmacılardan ise 17 puan aldı.
Haftanın birincisi ise Tanju Bey ve Berkay Bey seçildi. Berkay Bey 19 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alırken; Tanju Bey ise Zuhal Topal'dan 6 yarışmacılardan ise 18 puan topladı. Böylece iki yarışmacı 15 bin TL'lik büyük ödüle kavuştu.