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    • 15.11.2021 17:08
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    • 15.11.2021 17:12
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    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 15 Kasım Pazartesi Zuhal Topal’la Yemekteyiz günün puan durumu nasıl oldu?

    Yemek yarışmalarını yakından takip eden izleyiciler tarafından Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve Zuhal Topal’in sunuculuğu ile ilgiyle izlenen Yemekteyiz yarışmasında yeni haftanın ilk günü yaşanıyor. Yeni yarışmacılarla birlikte beş günlük bir maraton başlıyor ve bugünün yarışanının kaç puan aldığı merak konusu oluyor. Peki 15 Kasım Pazartesi Zuhal Topal’la Yemekteyiz günün puan durumu nasıl oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 15 Kasım Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün puan durumu nasıl oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in severek izlenen yarışması her hafta farklı isimlerle yoluna devam ediyor. 5 gün boyunca her gün farklı bir yarışmacı el lezzetini konuşturuyor ve yemeklerini tadan diğer yarışmacılar puanlarını veriyor. Peki bugünün Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı kaç puan aldı?

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 KASIM PUAN DURUMU

    Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 KASIM CUMA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Bir haftalık maratonun ardından sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada cuma günü verilen puanlar tek tek açıklandı. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı yarışmada bu hafta iki yarışmacı birinci seçildi.

    Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 17 puan alan Canan Hanım haftanın beşincisi oldu. Bu hafta toplamda 22 puan alan Aylin Hanım haftayı 4. olarak tamamladı.

    Haftanın üçüncüsü ise Sara Hanım oldu. Sara Hanım Zuhal Topal'da 6, diğer yarışmacılardan ise 17 puan aldı.

    Haftanın birincisi ise Tanju Bey ve Berkay Bey seçildi. Berkay Bey 19 puan yarışmacılardan, 5 puan da Zuhal Topal'dan alırken; Tanju Bey ise Zuhal Topal'dan 6 yarışmacılardan ise 18 puan topladı. Böylece iki yarışmacı 15 bin TL'lik büyük ödüle kavuştu.

        YEMEKTEYİZ HAKKINDA

        Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.

        Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.
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