TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Cuma gününün gelmesiyle bir yarışmacı birinci olarak 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Bu hafta da Cuma günü gelip çattı. Fenomen yarışma programında haftanın puan durumu merak ediliyor. Bu haftanın kazanan ismi yoğun olarak araştırılıyor. Peki; TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?