TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Cuma gününün gelmesiyle bir yarışmacı birinci olarak 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Bu hafta da Cuma günü gelip çattı. Fenomen yarışma programında haftanın puan durumu merak ediliyor. Bu haftanın kazanan ismi yoğun olarak araştırılıyor. Peki; TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? 12 Kasım 2021 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 BİN TL PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi az sonra açıklanacak. Haftanın kazanan ismi açıklandığı zaman haberimizde yer alacaktır.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 KASIM CUMA PUAN DURUMU
Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu henüz açıklanmadı.
Sara:
Berkay:
Tanju:
Aylin:
Dilara:
GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM KAZANDI?
1-5 Kasım haftasında Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Cansu Hanım, Aysel Hanım, Turgay Bey, Emrah Bey ve Elvan Hanım yarıştı. 15 bin TL'yi kazanan isim toplamda 29 puan aldı. Haftanın birincisi ise Emrah Bey oldu.