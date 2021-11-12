Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? 13 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Açıklama geldi!

Gönül Dağı dizisinin sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında, "Gönül Dağı bu hafta var mı, neden yok?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrolde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikayesi anlatılıyor. 13 Kasım Cumartesi günü dizinin yayın akışında yer almaması kafaları karıştırdı. Peki, Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? 13 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte kanal yönetimi tarafından yapılan açıklama...
GÖNÜL DAĞI BU HAFTA NEDEN YOK?
13 Kasım Cumartesi TRT 1'de ekrana gelmesi planlanan Gönül Dağı dizisi hakkında kanal yönetiminden açıklama geldi.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Türkiye-Cebelitarık Dünya Kupası Eleme maçının TRT 1'de ekrana gelmesi nedeniyle "Gönül Dağı" yeni bölümü 20 Kasım Cumartesi yayınlanacak.