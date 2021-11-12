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    • Televizyon
    • 12.11.2021 16:50
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    • 12.11.2021 16:50
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    Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? 13 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Açıklama geldi!

    TRT 1 ekranlarında her hafta Cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi bu hafta yayın akışında yer almadı. Bu gelişmelerin ardından dizinin yayın akışından çıkarıldığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın bulunduğu Gönül Dağı izleyicileri yayın akışında olmaması nedeniyle arama motorlarında araştırmalara başladı. Bu gelişmelerin ardından kanal yönetiminden açıklama geldi. Peki, Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? 13 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte 13 Kasım TRT1 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? 13 Kasım TRT 1 yayın akışı!

    Gönül Dağı dizisinin sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında, "Gönül Dağı bu hafta var mı, neden yok?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrolde yer aldığı Gönül Dağı dizisinde, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikayesi anlatılıyor. 13 Kasım Cumartesi günü dizinin yayın akışında yer almaması kafaları karıştırdı. Peki, Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? 13 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte kanal yönetimi tarafından yapılan açıklama...

    GÖNÜL DAĞI BU HAFTA NEDEN YOK?

    13 Kasım Cumartesi TRT 1'de ekrana gelmesi planlanan Gönül Dağı dizisi hakkında kanal yönetiminden açıklama geldi.

    GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Türkiye-Cebelitarık Dünya Kupası Eleme maçının TRT 1'de ekrana gelmesi nedeniyle "Gönül Dağı" yeni bölümü 20 Kasım Cumartesi yayınlanacak.

        GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Halime'nin hazırladığı nişan sürprizinin ters tepmesi sonucu işler iyice karışmıştır. Bu durum aile bireylerinin de Dilek ve Taner aşkına bakışlarının değişmesine neden olur. İşlerin çıkmaza girmesiyle Gülsüm Öğretmen olaya el atar ve Dilek ile birlikte kasabayı terk etmeye karar verir. Her şeyin paramparça olmasının ardından Taner ve Dilek aşkını bekleyen son ne olacaktır?

        Muammer ve Döndü'nün gerçek ailesi olduğunu düşünen Kenan bunun doğruluğunu araştırır. Bunun sonucunda Kenan gerçeklere ulaşabilecek midir?

        GÖNÜL DAĞI KONUSU

        Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu Masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

        Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikayesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

        Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? 13 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Açıklama geldi!
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