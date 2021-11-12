Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bilezik kimin oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Nursel Engin'in sunduğu fenomen yarışmada her Cuma olduğu gibi yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Zaman zaman sinirler gerildi. Peki haftanın en yüksek vee n düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Günün birincisi çeyrek altını kaparken haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…