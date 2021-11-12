Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bilezik kimin oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Nursel Engin'in sunduğu fenomen yarışmada her Cuma olduğu gibi yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Zaman zaman sinirler gerildi. Peki haftanın en yüksek vee n düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Günün birincisi çeyrek altını kaparken haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 KASIM
Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Aslıhan:
Yaren:
Yeşim:
Eda:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Henüz açıklanmadı, haberimizde yer vereceğiz. Geçtiğimiz hafta elenen isim Havvanur olurken haftanın birincisi ise Aslıhan olmuştu.
Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Aslıhan Kaya Yiğit evlidir. Baturalp adından bir oğlu vardır. Profilinde yayınladığı fragman videosu ile programda yarışacağını duyurdu. Elde edeceği puanlarla rakiplerine üstünlük kurmak ve kayınvalidesiyle birlikte altınların sahibi olmak istiyor.Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel yarışmacının Instagram hesabı bulunmaktadır. Profiline @aslihankygt'ten ulaşabilirsiniz.