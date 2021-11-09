EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? 9 Kasım EDHO yeni bölüm hangi kanalda? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman?

9 KASIM EDHO YENİ BÖLÜM HANGİ KANALDA?

EDHP'nun yeni sezon 200. bölümü henüz yayınlanmadı. ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan EDHO ile ilgili Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kaynarca dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etmişti.

İşte Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"