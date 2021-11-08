Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki! Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV!

İlk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu ise Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 2. bölümü 8 Kasım'da yayınlanacak. Yeni bölüme sayılı saatler kala diziseverler tarafından Üç Kuruş canlı izleme linki araştırılıyor. İşte Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV! Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki!
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ 2. BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20:00'da yayınalanacak.
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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Üç Kuruş 1. Bölümünde; Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.