Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İngiltere'nin Birmingham şehrinde çekimlerine devam edilen diziyi ilk kez izleyecek olan konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgileri araştırırken fenomenleri ise yeni sezonu için heyecan dolu geri sayıma başladı. Peaky Blinders 6. sezon tarihi Netflix tarafından duyuruldu mu?
PEAKY BLİNDERS 6.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix Peaky Blinders dizisinin çıkış tarihi henüz belli olmadı ancak çekimleri tamamlanırsa 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.
PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?
1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır. Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.