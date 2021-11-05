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    • Televizyon
    • 05.11.2021 17:44
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    • 05.11.2021 17:44
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    Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    Dizi ve film severler tarafından Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Başrollerinde Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory’nin yer aldığı ve Netflix’te yayınlanan 5 sezonu da ilgiyle izlenen, fenomen diziler arasında yer alan Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? Özellikle dönem filmlerini severek izleyenler oldukça severek izleyecek. Peki Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ilk kez izleyecek olanlar için filmin konusuna dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Peaky Blinders 6. sezon ne zaman?

    Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İngiltere'nin Birmingham şehrinde çekimlerine devam edilen diziyi ilk kez izleyecek olan konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgileri araştırırken fenomenleri ise yeni sezonu için heyecan dolu geri sayıma başladı. Peaky Blinders 6. sezon tarihi Netflix tarafından duyuruldu mu?

    PEAKY BLİNDERS 6.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Netflix Peaky Blinders dizisinin çıkış tarihi henüz belli olmadı ancak çekimleri tamamlanırsa 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.

    PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

    1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır. Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

        Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

        Peaky Blinders dizisi ilk olarak, 12 Eylül 2013 tarihinde başladı. Peaky Blinders gerçek bir çetenin kurgu hikayesi. İngiltere, Birmingham'da faaliyet gösteren çete kendi dönemine de damga vurmuştu. Hala Birmingham'da pek çok nokta kapalı ve yaptıkları da hala konuşulmaktadır.
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