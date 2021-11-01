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    • Televizyon
    • 01.11.2021 12:52
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    • 01.11.2021 12:52
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    Gönül Dağı gönül kırdı TRT 1'de tatlar fena halde kaçtı! 'Her şeyi yapın ama bari bunu yapmayın' tepkiler sağnak oldu yağdı

    TRT 1 ekranlarında geçen sezon yayın hayatına başlayan ve sürpriz bir şekilde reytinglerde yüzleri güldüren işlere imzasını atan Gönül Dağı dizisi, 2. sezonunda da çok konuşulmaya devam ediyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı, oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar, Gülhan Tekin gibi isimleri bulunduran Gönül Dağı'nın senaryosunda meydana gelen bir değişiklik kısa sürede tepkilere neden oldu. Seyirciler tepkilerini sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla dile getirdiler.

    Gönül Dağı gönül kırdı

    Gönül Dağı gönül kırdı TRT 1'de tatlar fena halde kaçtı! 'Her şeyi yapın ama bari bunu yapmayın' tepkiler sağnak oldu yağdı... TRT 1'in geçen sezon ekrana koyduğu ve reytinglerde sürprize imzasını atan Gönül Dağı, 2. sezonunda izleyicisinin gönlünü kırıyor. Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlese de senaryosunda yaptığı değişiklikle tepkileri üzerine çekiyor.

    TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisinden seyirciyi kızdıracak bir hamle geldi. Ramazan ve Asuman arasına yeni bir isim sokan Gönül Dağı dizisi, senaryoda değişikliğe gitti.

    Sosyal medyadan konuyla ilgili eleştirilerini esirgemeyen Gönül Dağı dizisi izleyicileri, bu değişikliğin nereye gideceğini merak etmeye başladı. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…

        Her cumartesi seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonu ile TRT1 ekranlarına gelmeye başladı. Gerçek bir Bozkır masalı ile seyircisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi, Mustafa Çiftçi'nin bilinmeyen hikayelerinden senaryoya uyarlanıyordu.

        Ancak Gönül Dağı dizisinin senaryo ekibi, dizinin seyircisini bir hayli rahatsız edecek olan bir hamle yaptı ve amcaoğullarından birinin aşk hayatını altüst etti!

        Bir süredir Taner ve Dilek'in çalkantılı aşk yaşamı ile ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde Taner ve Dilek, tüm sorunlarını çözmeye başladı. İş hayatlarını da yoluna koyan amcaoğullarından aşk ile başı derde giren bu kez Ramazan oldu.

            Asuman'a olan aşkı ile sınanan Ramazan, Asuman'ın ailesini seçmesi ile birlikte aşk acısı çekmeye başlamıştı. Ramazan'ın çektiği aşk acısına daha fazla dayanamayan Gönül Dağı dizisi senaryo ekibi, hikayeyi bambaşka bir yere götürmeye karar verdi ve o karakteri Ramazan'ın hayatına soktu!

            Ramazan ve Asuman aşkını bir hayli seven Gönül Dağı dizisi, seyircisine şok bir hamle yaptı. Ramazan ve Asuman'ın aşkının arasına Buse Orcan'ın canlandırdığı Asya karakteri ekleyen Gönül Dağı dizisi, seyircisinden hem olumlu hem de olumsuz tepkiler almaya başladı.

            Dizide mezarcı İlyas'ın kızı olan Asya'nın Ramazan ile karşılaşması akıllara yeni bir aşk mı yaşanacak sorusunu getirirken; Gönül Dağı dizisinin seyircisi Asuman'a ve Asuman ile Ramazan'a ne olacağını merak etmeye başladı.

                Öte yandan kasaba meydanındaki patates festivaline gelerek Asya'yı ailesine teslim eden Ramazan'ın aileye rest çekerek büyük bir belanın içerisine girmesi Gönül Dağı dizisinin seyircisini daha da meraklandırdı. Tüm bu sorunun cevaplarının bu akşam yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ile cevap bulacağı öğrenildi.
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                Haberler Televizyon Gönül Dağı gönül kırdı TRT 1'de tatlar fena halde kaçtı! 'Her şeyi yapın ama bari bunu yapmayın' tepkiler sağnak oldu yağdı
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