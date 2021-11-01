Gönül Dağı gönül kırdı TRT 1'de tatlar fena halde kaçtı! 'Her şeyi yapın ama bari bunu yapmayın' tepkiler sağnak oldu yağdı... TRT 1'in geçen sezon ekrana koyduğu ve reytinglerde sürprize imzasını atan Gönül Dağı, 2. sezonunda izleyicisinin gönlünü kırıyor. Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlese de senaryosunda yaptığı değişiklikle tepkileri üzerine çekiyor.