Teşkilat Yıldırım ölüyor mu? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan neden ayrıldı?

TEŞKİLAT GÜRKAN UYGUN DİZİDEN AYRILACAK MI, NEDEN?

Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından olan Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin dizide öleceği konuşuluyor. Fragmandaki sahneler de iddiaları destekler yönünde. Ancak 20. bölüm Pazar akşamı başlayacak. Dizinin bu bölümünde Gürkan Uygun'un son durumu belli olacak.

Fragmanda, Yıldırım karakteri kendi kafasına silah dayayarak "Hoşçakal Sadık, cehennemde görüşürüz" dedi. Bu sözlerin ardından duyulan silah sesiyle birlikte izleyiciler de Gürkan Uygun'un son durumunu merak eder oldu. Oyuncudan ya da kanaldan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kafalardaki tüm soru işaretlei bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte yanıt bulacak.