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    • Televizyon
    • 31.10.2021 15:51
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    • 31.10.2021 15:53
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    Teşkilat Yıldırım ölüyor mu? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan neden ayrıldı?

    Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat bu akşam 20. bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Yeni bölümü merakla beklenen dizisinin fragmanı herkesi şoke etti. Teşkilat'ta Yıldırım karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. 20. bölüm fragmanını izleyenler Teşkilat Yıldırım ölüyor mu? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan neden ayrıldı? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte yeni bölümden kesitler...

    takvim.com.tr
    Teşkilat Yıldırım ölüyor mu?

    Teşkilat'ta peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Ünlü oyuncu Metin Akusta hastalığı nedeniyle diziye kısa süreliğine veda etmişti. Son bölümde Zehra'nın hayatını kurtaran kişi olarak yeniden diziye efsane bir giriş yaptı. Bu kez Gürkan Uygun'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. 20. bölüm fragmanını izleyenler neye uğradığını şaşırdı. Peki; Teşkilat Yıldırım ölüyor mu? Teşkilat Gürkan Uygun diziden ayrılıyor mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan neden ayrıldı?

    TEŞKİLAT YILDIRIM ÖLDÜ MÜ, ÖLÜYOR MU?

    Teşkilat 20. bölümüyle bu akşam (31 Ekim 2021) TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin başlamasına az bir süre kala fragmanda Yıldırım'ın tetiği kendine doğrulttuğunu görenler şaşkına uğradı. Diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

    TEŞKİLAT GÜRKAN UYGUN DİZİDEN AYRILACAK MI, NEDEN?

    Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından olan Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakterinin dizide öleceği konuşuluyor. Fragmandaki sahneler de iddiaları destekler yönünde. Ancak 20. bölüm Pazar akşamı başlayacak. Dizinin bu bölümünde Gürkan Uygun'un son durumu belli olacak.

    Fragmanda, Yıldırım karakteri kendi kafasına silah dayayarak "Hoşçakal Sadık, cehennemde görüşürüz" dedi. Bu sözlerin ardından duyulan silah sesiyle birlikte izleyiciler de Gürkan Uygun'un son durumunu merak eder oldu. Oyuncudan ya da kanaldan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kafalardaki tüm soru işaretlei bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte yanıt bulacak.

        TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Ekip Suriye'deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.

        Saldırının asıl planlayıcısı Ariel'e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail'e kaçıp ortadan kaybolmuştur.

        Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir.

        Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemektedir.

        Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.

        Ekip İsrail'deyken, Pınar, Halit Başkan'ın talimatıyla Yıldırım'a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar'ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.
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